Honderden foto's van mensen met Jodenster, NIOD wil weten wie het zijn

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel foto's verzameld van Joden in Nederland die een Jodenster op hun kleding moesten dragen. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies wil nu meer weten over de identiteit van deze mensen op de foto's en vraagt het publiek om hulp.

Het NIOD heeft zo'n 350 foto's op de website beeldbankwo2.nl staan waarvan weinig bekend is over de geportretteerden. Iedereen kan informatie bij foto's achterlaten. Volgens Kees Ribbens van het NIOD gaat het om zeer uiteenlopende foto's. "Er zitten foto's van individuen tussen, maar ook huwelijksfoto's en groepsfoto's zoals bijvoorbeeld klassenfoto's. Er zijn persfoto's en ook straatbeelden."

Maar het is dus lang niet bekend van wie de beelden zijn gemaakt. "We zijn op zoek naar namen van mensen van wie we helemaal niets weten", zegt Ribbens. "Soms hebben we wel een naam maar weten we verder niets. Niet waar ze woonden of wanneer ze geboren werden. We zijn blij als er mensen zijn die ons kunnen helpen om die informatie te verzamelen."

Van de ruim 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, zijn er bijna 102.000 gedeporteerd en vermoord of door ziekte of uitputting om het leven gekomen. Vanaf mei 1942 werden zij verplicht om een gele ster op hun kleding te naaien, zodat ze beter werden herkend als Joods. Na 1945 zijn er tal van foto's verzameld van mensen met zo'n ster.

Bekijk hier een kleine selectie foto's: