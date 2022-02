Separatistenleider kondigt evacuatie burgerbevolking uit Oost-Oekraïne aan

Correspondent Iris de Graaf in Moskou:

In Rusland zien we al maanden berichten in de media over kleine explosies, beschietingen in Donbas, waarbij alle schuld wordt gelegd bij het Oekraïense leger. Ook gisteren legden de zelfverklaarde Volksrepublieken de schuld van beschietingen bij de bestandslijn bij het Oekraïense leger, terwijl Oekraïne sprak van een provocatie door Rusland.

De leiders van de zelfverklaarde Volksrepublieken vragen steeds publiekelijk Poetin om hulp, zoals wapens en economische steun. Ook zijn de afgelopen maanden aan honderdduizenden mensen in de regio's Russische paspoorten uitgedeeld. Verder heeft het Russische parlement Poetin deze week opgeroepen de onafhankelijkheid van deze regio's te erkennen. Dat zou betekenen dat Rusland daar 'officieel' troepen kan stationeren, zonder dat een volledige oorlog nodig is.

En dat is zorgelijk. Al deze gebeurtenissen bij elkaar zouden door het Kremlin gebruikt kunnen worden als mogelijk voorwendsel om Oekraïne opnieuw binnen te vallen. Het past in elk geval allemaal in het beeld dat Rusland steeds schetst: 'Het Westen bedreigt ons, en wij moeten 'onze burgers' in Oekraïne beschermen'.