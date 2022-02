'Rapport dekolonisatie grote stap, maar leidt niet direct tot rechtszaken'

Zegveld ziet het rapport als een nieuwe erkenning van de Nederlandse gewelddadigheden in het koloniale verleden. "Maar de rechtelijke macht had in tal van uitspraken al de conclusies getrokken die in dit rapport staan", stelt zij. In de zaak waarbij zij twee dienstweigeraars bijstond, besloot de Hoge Raad dat hun straf bleef staan en werd de zaak terugverwezen naar de politiek.

Aan die zaken kan het rapport wel iets bijdragen, denkt zij. "Op basis van dit rapport kan de regering eerherstel bieden." Hoewel veel van hen al zijn overleden, kan dat aan de nabestaanden troost bieden, denkt Zegveld. "Ook op hun kinderen heeft dit enorme impact gehad. Hun vaders moesten de gevangenis in en hadden geen baan meer."

Premier Rutte liet in zijn eerste reactie op het rapport weten hier niet in mee te gaan. Hij verwees naar de eerdere uitspraak van de Hoge Raad en stelde dat zij "niet vallen onder de excuses aan veteranen die in Nederlands-Indië hebben gediend".

'Misdrijven tegen de menselijkheid'

Wat de verdere gevolgen zijn van het rapport, vindt rechtsfilosoof Veraart lastig te bepalen. "We moeten dit eerst maar eens op ons in laten werken." Wel ziet hij het als een mogelijke volgende stap dat de regering ook woorden gebruikt die een juridisch-ethische betekenis hebben.

"Het is interessant hoe de regering dit nu verder gaat kwalificeren. Blijven ze weg bij de woorden oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen menselijkheid? Bij ons slavernijverleden geven burgemeesters wel al deze kwalificatie. Ik ben wel benieuwd of de regering een begrip als misdrijven tegen menselijkheid in de mond durft te nemen."

Tot veel extra rechtszaken zal dat niet leiden, denkt hij. "Maar ook al kan je daders niet bestraffen, het geeft toch erkenning aan het onrecht dat heeft plaatsgevonden. Ik kan mij voorstellen dat het een volgende stap is, die nodig is voor de verwerking."

Tijdens de dekolonisatie van Indonesië was sprake van "een waaier van vormen aan extreem geweld", zegt historicus en onderzoeker Rémy Limpach bij de presentatie van het rapport: