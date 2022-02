Storm Dudley houdt huis: honderden schademeldingen en scheepvaart verstoord

Ook op het land zijn de problemen door Dudley aanzienlijk. Dat was vanochtend al duidelijk, maar ook later op de dag waren er nog meldingen van schade en gevaarlijke situaties door de harde wind.

In Klazienaveen, in Drenthe, raakte 's middags een man bekneld onder een boom. Die zou zijn omgevallen terwijl hij samen met een andere man bezig was met het opruimen van een andere omgevallen boom. De man is door de brandweer bevrijd en daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het aantal schademeldingen stond bij Interpolis rond het avonduur op 788 en de verzekeraar verwacht dat dat de komende uren nog verder oploopt. De meeste meldingen gaan over losgewaaide dakpannen of dakdelen en vallende takken en bomen. Vooral aan huizen is veel schade. Twee derde van de meldingen komt uit Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

Storm Eunice

Hoewel storm Dudley de komende uren luwt, is het nog niet gedaan met het onstuimige weer. Morgen trekt storm Eunice over Nederland en het KNMI heeft al code oranje afgegeven voor een groot deel van Nederland. Eunice zal naar verwachting een stevigere wind meebrengen dan Dudley, met in het oosten en zuiden van het land windsnelheden van 75 tot 100 kilometer per uur.

Hoewel storm Dudley behalve lawaai geen grote problemen heeft opgeleverd voor een noodopvang voor asielzoekers in Groningen, wordt in verband met de verwachte barre weersomstandigheden nu wel besloten om inwoners van opvang Driebond tijdelijk ergens anders onder te brengen. Ze gaan uiterlijk tot na het weekend naar de kazerne in Zoutkamp.

Ook in Ter Apel heeft de storm gevolgen voor inwoners van de opvang. Daar worden de mensen die in de nachtopvang verblijven de komende dagen elders op de locatie ondergebracht.