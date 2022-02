Misbruikslachtoffers Italië eisen onafhankelijk onderzoek: 'Kerk kan dit niet zelf' 

Antonio Messina zat op de middelbare school toen hij door priester don Giuseppe Rugolo werd misbruikt. "Het gebeurde van 2009 tot 2013, best een lange periode. Ik heb er uiteindelijk zelf voor gezorgd dat het ophield", vertelt hij vandaag voor het eerst. "Waar ik woonde, een kleine stad in Sicilië, was het niet makkelijk om voor zoiets uit te komen."

In 2014 schraapte Messina zijn moed bijeen en stapte met zijn getuigenis naar een andere priester. "Ondanks alles was ik niet van mijn geloof gevallen. Ik was ervan overtuigd dat het goed is om voor jezelf op te komen als je zoiets meemaakt, in de hoop de kerk beter te maken."

Die hoop bleek vergeefs. Toen de lokale bisschop Messina's klacht hoorde, bood hij hem zwijggeld aan. Don Giuseppe Rugolo werd overgeplaatst, maar bleef contact hebben met jongeren. Pas in 2021, nadat de Italiaanse justitie meerdere bezwarende getuigenissen had ontvangen, werd een proces tegen hem aangekondigd.

#Italychurchtoo

Het verhaal van Messina is een van de vele die zijn verzameld door Rete L'Abuso, een organisatie die seksueel misbruik door priesters in Italië in kaart brengt. Nadat onder meer in Frankrijk, Duitsland en Portugal onafhankelijk onderzoek was gedaan naar de omvang van het schandaal, wilde Rete L'Abuso ook in Italië zo'n onderzoek. Onder de hashtag #Italychurchtoo hebben verschillende organisaties en slachtoffers zich verenigd.

Vandaag was er een protest tegen het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Italië: