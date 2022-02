'Verdachte dakkofferdode is ex-partner'

De verdachte die is opgepakt na de vondst van een lichaam in het Oranjekanaal bij Orvelte, is volgens het Dagblad van het Noorden de ex van het slachtoffer. Het gaat volgens de krant om een 52-jarige tandtechnicus uit Assen.

Na een melding dat er een dakkoffer in het kanaal dreef vond de politie het lichaam van een 37-jarige Hongaarse. Ze stond volgens de politie al sinds februari vorig jaar als vermist geregistreerd.

De zaak werd dinsdag behandeld in Opsporing Verzocht. Dat leverde 38 tips op. De verdachte werd vrijdagochtend aangehouden.

Al langer dood?

De vrouw verbleef volgens de politie al enkele jaren in Drenthe en woonde onder meer in Emmen en Assen. Het Dagblad van het Noorden schrijft op basis van familie en vrienden dat zij en de verdachte al enige jaren uit elkaar waren.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De politie onderzoekt momenteel of en hoe de man betrokken was bij de dood van de vrouw. Er wordt rekening mee gehouden dat de vrouw al langere tijd was overleden toen ze werd aangetroffen.