Politie vindt lichaam bij zoektocht naar koffer in Drentse Oranjekanaal

Het lichaam werd gevonden na een melding van een koffer in het water. Bij de zoektocht naar de koffer werd het lichaam aangetroffen. Of het lichaam in de koffer zat, of in het water lag of aan de kant werd gevonden, is onduidelijk.

De politie vraagt getuigen die mogelijk verdachte situaties hebben gezien zich te melden. Ook mensen die mogelijk camerabeelden hebben, worden gevraagd om zich te melden.

De politie doet verder onderzoek.