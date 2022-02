Vergroening helpt de vergrijsde Spaanse dorpen nauwelijks

"Met de komst van wind- en zonneboerderijen zou de bevolking weer groeien, is steeds gezegd. Maar dat is niet waar, het omgekeerde gebeurde. De installaties worden neergezet door energiebedrijven die weer vertrekken en hun molens en zonnepanelen op een afstandje vanuit hun kantoren bedienen. Er is niet over nagedacht hoe je de komst van groene energie kan gebruiken om werk in de dorpen te creëren", bromt schaapherder Leandro.

Een Nederlandse hotelhoudster in het gebied vreest ook dat het landschap vol draaiende molens voor bezoekers die rust zoeken niet echt aantrekkelijk is. "Het helpt het toerisme in ieder geval niet", zegt ze. "Juist in een land dat enorm investeert in toerisme is de de logica van dit beleid ver te zoeken."

Toch zijn volgens anderen de windturbines de enige manier om de verstilde dorpen van ondergang te redden. In het plaatsje Radona kon onlangs een sportterrein worden aangelegd door de huur die energiebedrijven voor hun grond betalen.