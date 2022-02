Koude nacht leidt tot schaatsplezier in Winterswijk

Eén koude nacht was genoeg. Zo'n 150 schaatsers hebben vanochtend in Winterswijk baantjes getrokken op natuurijs.

Het is een zachte winter en de meeste ijsbanen zijn nog niet of nauwelijks open geweest. Maar in Winterswijk is het al de zevende schaatsdag van deze winter. "Had je anders verwacht", zegt ijsmeester Hendrik van Prooije bij Omroep Gelderland. "Het heeft toch gevroren?"

"Sommigen noemen het een wonderbaan, wij hebben het liever over wetenschap en boerenverstand", aldus Van Prooije.

Krijt op de baan

De vrijwilligers in Winterswijk gaan in ieder geval zeer consciëntieus te werk. Gisterochtend zijn ze begonnen met het aanbrengen van krijt op de baan. "Krijt maakt de baan wit. Het reflecteert de zon en voorkomt dat de zon het asfalt opwarmt. Bovendien stelt het de dooi van de ijsbaan uit", aldus de ijsmeester.

Vanaf 20.00 uur gisteravond tot 05.30 uur vanochtend hebben de vrijwilligers vervolgens in ploegendienst de baan besproeid met water. Dat leverde een mooi gladde ijsvloer op van precies een centimeter dik, die om 08.30 uur vanochtend volliep met schaatsers.

Van Prooije is tevreden, maar noemt het onzeker of er nóg een schaatsdag in zit, deze winter. "Wie kan het voorspellen? De langetermijnvoorspelling ziet er niet goed uit, maar het kan zomaar in maart nog een keer raak zijn."