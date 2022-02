Burgermilities Ethiopië willen de wapens nog niet neerleggen

Over de straten van Lalibela in het noorden van Ethiopië loopt een groepje mannen: een timmerman, een kleermaker en een ambtenaar. Allemaal dragen ze een kalasjnikov. De kleermaker heeft ook nog een dolk in zijn riem en enkele handgranaten bij zich.

Ze bewaken hun stadje, vertellen ze. "We moeten onszelf beschermen voor het geval de vijand terugkomt." De mannen zijn lid van een burgermilitie in de regio Amhara, ten zuiden van Tigray, het gebied waarmee Ethiopië in oorlog is. 'De vijand', dat zijn de rebellen van het TPLF uit Tigray.

Al vijftien maanden is het oorlog in het noorden van het land. In eerste instantie alleen in Tigray, maar midden vorig jaar trokken de rebellen de regionale grenzen over, Amhara in. In november stonden ze op enkele honderden kilometers van de hoofdstad Addis Abeba. Een maand later kreeg het Ethiopische leger weer het overwicht en inmiddels is het TPLF niet meer in Amhara, maar terug in de eigen regio.

Correspondent Elles van Gelder ging naar Amhara, vlak bij de frontlinie. Tigray mocht ze niet in en daarom kon ze alleen op pad aan de kant van het regeringsleger. Daar zag ze hoe de enorme impact van de oorlog op de burgers: