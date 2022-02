Nederlandse Netflix-film ANNE+: 'Iets positiefs voor jonge queers'

Mediawetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht) is niet verbaasd dat Netflix aanklopte. "Lhbtq-representatie staat in de belangstelling. Dat heeft te maken met het verhoogd activisme in de samenleving. We zien een opleving van het feminisme en antiracisme, die bewegingen zetten sterk in op identiteit. Dit onderwerp hoort er ook bij."

Niet alleen maar trauma

Toch was het voor Van Vliet belangrijk dat de serie niet alleen focuste op het lhbtq-zijn. "Onnadrukkelijke representatie", noemt ze dit. Van Vliet: "Er zitten veel verschillende soorten queerkarakters in, maar het komt niet de hele tijd nadrukkelijk ter sprake." Evengoed moesten de serie en film niet alleen over trauma gaan. "Het is niet zo dat er maar één gay personage is, dat vanwege zijn gay-zijn alleen maar traumatische dingen meemaakt." Want dat laatste ziet Van Vliet in de media nog te veel terug.

Volgens Duits is de mediarepresentatie van lhbt+'ers momenteel beter dan ooit. Zij herkent wat Van Vliet zegt. "Representatie gaat er niet alleen over dat je op tv homo's ziet. Het gaat er ook om dat je niet alleen gays ziet die bijvoorbeeld op Geer en Goor lijken."

ANNE+ is daar wat Duits betreft in geslaagd. "Je ziet een lesbisch hoofdpersoon die dingen beleeft, het is allemaal heel alledaags. En dan zijn er ook nog eens een heleboel verschillende lesbische personages."

De filmtrailer van ANNE+: