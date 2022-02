Aardgas en kernenergie geen duurzame belegging, zeggen banken en verzekeraars

Kernenergie en aardgas horen niet thuis op de Europese lijst met duurzame brandstoffen. Dat zeggen Nederlandse banken en verzekeraars nu de Europese Commissie aardgas en kernenergie op een lijst voor duurzame beleggingen heeft geplaatst.

Milieuclubs en een aantal EU-landen hadden eerder al kritiek geleverd op de lijst.

Brussel wil investering in gas en kernenergie tijdelijk als groen aanmerken. Met het keurmerk wil de Europese Commissie bedrijven stimuleren om groen te investeren en voorkomen dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan ze zijn. Een bedrijf kan straks niet zomaar een product 'groen' noemen.

'Niet uit te leggen'

Achmea, ASR, Actiam, ASN, Triodos en de Volksbank zijn blij met een lijst voor duurzame beleggingen. "Europese beleggers krijgen zo beter inzicht in wat een duurzame investering is en dat jaagt de duurzame transitie aan en gaat 'greenwashing' tegen", zeggen ze. Greenwashing betekent dat een investering wordt voorgesteld als goed voor het milieu terwijl dat niet zo is.

De keuze voor kernenergie en aardgas op de lijst is volgens de bedrijven niet uit te leggen. Aardgas levert geen substantiële bijdrage aan vermindering van de CO2-uitstoot en het sluit niet aan bij de EU-klimaatwet, zeggen de financiële instellingen.

En kernenergie strookt volgens hen niet met het principe van 'do no significant harm'. Dat bepaalt dat een activiteit geen negatief effect mag hebben op andere milieudoelen. Omdat er nog geen goede oplossing is voor het opslaan van nucleair afval, is beleggen in kernenergie dus in strijd met dit principe.

Lijst heroverwegen

Er is veel discussie over aardgas en kernenergie en daarom zou Brussel nog eens naar de lijst moeten kijken. "Want met juridische onzekerheid kunnen financiële markten niet verder", zeggen de banken en verzekeraars.

De Europese Commissie heeft nog niet op de kritiek gereageerd.