Geen resultaat na urenlang overleg in Berlijn over Oekraïne-crisis

Nieuw overleg van de zogeheten Normandië-groep over de Oekraïne-crisis heeft geen resultaat opgeleverd. Bij het overleg in Berlijn waren vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland.

De vier landen werden het na bijna tien uur overleg niet eens, zeiden alle partijen na afloop. De Franse en Duitse delegaties noemden het "moeilijke gesprekken". Wel is afgesproken om binnenkort opnieuw om de tafel te gaan, waarschijnlijk volgende maand.

De Russische hoofdonderhandelaar zei dat Rusland en Oekraïne verschillende interpretaties hanteren van het verdrag dat in 2015 werd gesloten om een eind te maken aan het gewapende conflict in Oost-Oekraïne. Volgens hem is de visie van de Oekraïners onduidelijk.

De Oekraïense vertegenwoordiger stelde daartegenover dat de situatie pas kan kalmeren als de Russische troepen aan de grens zich terugtrekken. Wel constateerde hij dat alle landen vastberaden zijn om een resultaat te bereiken.

Macron en Baerbock

Het was het tweede overleg van de Normandië-groep sinds de escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ook eind vorige maand was er een dergelijk beraad.

De vier landen slaagden er in 2015 in om de strijd in Oost-Oekraïne tijdelijk te bezweren met een akkoord. Daarom is er hoop dat dat ook dit keer lukt. De Franse president Macron en de Duitse minister Baerbock hadden zich voor het overleg in Berlijn hoopvol uitgelaten.

Biden: Amerikanen moeten weg

Intussen heeft president Biden Amerikanen in Oekraïne opgeroepen het land direct te verlaten. De situatie in Oekraïne kan snel uit de hand lopen, zei hij in een interview met NBC News.

Biden doelt daarmee op een mogelijke Russische invasie in Oekraïne. In zo'n geval is het ondenkbaar dat Amerikaanse militairen nog kunnen helpen bij een evacuatie van landgenoten. "We hebben hier niet te maken met een terroristische organisatie, maar met een van de grootste legermachten ter wereld."