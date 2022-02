Bijna twee jaar cel geëist voor fataal bootongeluk op Nieuwe Maas

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 22 maanden tegen een 49-jarige schipper voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In augustus 2019 werd een sloep overvaren door een snelle rubberboot. Daarbij kwam een Belgische vrouw om het leven en raakten twee anderen zwaargewond.

Volgens justitie heeft de schipper van de rubberboot een groot aantal fouten gemaakt. Zo zou hij met een te hoge snelheid hebben gevaren. Hij voer tussen de 47 en 70 kilometer per uur, waar 20 km per uur volgens het OM was toegestaan. "Hierdoor kwam de boeg van de rubberboot omhoog waardoor de schipper minder zicht had. Vanaf de sloep zagen ze een zwarte driehoek naderen", stelt justitie.

Verder was de verdachte volgens justitie aan het spookvaren en verleende hij geen voorrang aan de sloep, die op dat moment de rivier overstak. "De verdachte voer blind over de Nieuwe Maas, 'King of The Waves'. Hij speelde Russische roulette waarbij het zeker was dat het een keer fout zou gaan", aldus de officier van justitie.

Directeur scheepvaartbedrijf

De verdachte zei op de zitting dat hij de sloep niet had gezien. "Hij lag zeer laag in het water, maar ik breek mij al twee jaar het hoofd over de vraag: waarom heb ik hem niet gezien?" De regionale omroep Rijnmond schrijft dat de verdachte directeur is van een scheepvaartbedrijf.

De verdachte heeft ervaring op het water. "Ik vaar daar regelmatig. Ik heb continu 50 kilometer per uur gevaren en dat is veilig voor deze boot. Juist dan ligt het vaartuig stabiel."

Zijn advocaat stelt dat justitie de wet- en regelgeving voor de Nieuwe Maas verkeerd leest en dat daar geen maximum snelheid geldt. Verder had juist de schipper van de sloep volgens de raadsman voorrang moeten verlenen aan de speedboot, omdat die al op het hoofdwater voer toen de sloep uit een roergat kwam.

De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.