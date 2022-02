Meer bewustzijn over omgangsvormen: is geest nu definitief uit de fles?

"Het risico is dat iedereen weer in slaap sukkelt zodra bedrijven hun protocollen rond hebben", legt ze uit. "Terwijl dit een kans is om écht grondig aan de slag te gaan met dit onderwerp, door te focussen op andere vormen van misbruik, zoals dicht bij huis, in gezinnen. Daar wordt de grootste schade aangericht. Maar we durven het onderwerp nog steeds niet in de volle breedte aan te kijken."

Meer bewustwording

Vertrouwenspersonen zien inderdaad dat het onderwerp vooral op de werkvloer veel heeft losgemaakt. Bedrijven en organisaties trekken aan de bel omdat ze willen weten of ze alles goed hebben geregeld. Dat is voor een deel door angst ingegeven, denkt André Kreuze van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen: ze willen niet in de media komen met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag.

Maar niet alleen vanuit directies is er beweging, ziet hij. "Ook de bewustwording op de werkvloer neemt toe. Ik spreek mensen die zich afvragen: hoe heb ik mij eigenlijk gedragen? Waren mijn intenties altijd zuiver?"

Actualiteitenprogramma EenVandaag meldde eerder deze week op basis van eigen onderzoek dat ongeveer een derde van de mannen voorzichtiger is geworden met opmerkingen en grapjes die als seksueel getint kunnen overkomen.

Wat kan wel en wat kan niet? Dat is soms een grijs gebied, constateren sommige Twitteraars: