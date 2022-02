Voor het eerst wordt behandeling via app volledig vergoed door zorgverzekeraar

Dianda Veldman onderschrijft als directeur van de Patiëntenfederatie het belang van apps die technisch gezien simpel zijn om bij ziekenhuizen in te voeren. "We willen voorkomen dat ziekenhuizen allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden. Als je iets goed kunt kopiëren, doe dat dan, want het scheelt geld en ontwikkeltijd."

De Patiëntenfederatie is groot voorstander van het gebruik van zorgapps, vooral omdat patiënten door het zelf uitvoeren van metingen beter begrijpen hoe hun gezondheid zich ontwikkelt en beter kunnen meepraten over hun behandeling. "Je legt toch iets minder je lot volledig in handen van zorgverleners. Je hebt gewoonweg meer controle."

Om de digitale transformatie van de zorg aan te jagen heeft de Patiëntenfederatie de zogeheten vliegwielcoalitie in het leven geroepen. Daarin zijn zorgverzekeraars, zorgaanbieders, leveranciers en patiënten vertegenwoordigd. "Het idee is dat partijen elkaar makkelijker vinden en zo ook sneller belemmeringen zichtbaar worden. Dan kunnen we bijvoorbeeld gericht lobbyen bij toezichthouder NZa als de tarieven niet toereikend zijn."

Ook de hartritme-app kan nu vanwege veranderde tarieven echt wijdverbreid toegepast gaan worden. "We weten dat als iets financieel niet aantrekkelijk is, er niets gebeurt in de zorg", aldus Veldman.