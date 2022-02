Kamer wil 2G-voorstel definitief van tafel

De Tweede Kamer heeft een streep gehaald door 2G, het systeem waarbij alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent hersteld van corona toegang krijgen tot bepaalde plekken. Een motie van SGP-leider Van der Staaij en het Kamerlid Omtzigt daarover werd aangenomen. De regeringspartijen VVD, D66 en CDA en het Kamerlid Den Haan stemden tegen die motie.

Er was al veel twijfel in de Kamer. Regeringspartij ChristenUnie en een groot deel van de oppositie waren steeds al tegen en gisteren schaarde ook de PvdA zich onder de tegenstanders. Volgens de PvdA is 2G op dit moment niet effectief en niet proportioneel.

Het vorige kabinet diende het wetsvoorstel om 2G in te voeren november vorig jaar in. De wet zou het mogelijk maken in specifieke situaties alleen mensen toe te laten als ze zijn gevaccineerd of genezen. De maatregel was vanaf het begin omstreden en de behandeling van het voorstel werd een paar keer uitgesteld.

Uitzoeken of het proportioneel is

Vorige week schreef minister Kuipers van Volksgezondheid dat hij het voorstel voorlopig wil aanhouden en dat het kabinet eerst wil onderzoeken onder welke omstandigheden 2G kan worden ingezet, "zodat het een proportionele maatregel kan zijn". Hij wilde het wetsvoorstel wel boven de markt laten hangen.

De Kamer heeft nu uitgesproken dat het wetsontwerp helemaal moet worden ingetrokken en Kuipers zei gisteren al dat hij de wens van de Kamer zal respecteren. In de overwegingen bij de motie staat dat het positieve effect van 2G zeer gering is, dat de maatregel een ernstige beperking vormt van de vrijheidsrechten en bovendien zorgt voor tweedeling in de samenleving.