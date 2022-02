Pompoenpitten Jumbo uit handel vanwege salmonellabacterie

In pompenpitten van het huismerk van Jumbo is de salmonellabacterie aangetroffen. Het supermarktconcern haalt ze daarom per direct uit de schappen, zo wordt op de website gemeld. Het gaat om Jumbo Pompoenpitten met een houdbaarheidsdatum tot 29 mei 2022.

Klanten die de pompoenpitten in huis hebben, wordt gevraagd ze naar de winkel terug te brengen. Ze krijgen dan hun geld terug, ook als ze de bon niet meer hebben.

De salmonellabacterie is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Een besmetting kan leiden tot misselijkheid, buikkrampen en diarree. De bacterie komt voor in rauwe levensmiddelen.