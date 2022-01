Albert Heijn haalt kaas uit handel om 'poepbacterie'

Albert Heijn heeft kaas uit de schappen gehaald omdat daarin de E. coli-bacterie is aangetroffen. Het eten van deze Queso Iberico kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen lopen risico. Volgens Albert Heijn is in enkele kaasjes mogelijk ook de listeriabacterie aanwezig, die een voedselinfectie kan veroorzaken.

Het gaat om kaasjes met een houdbaarheidsdatum tot 5, 6, 7, 8 of 12 januari. Albert Heijn verzoekt mensen die deze kaas in huis hebben dringend om het product niet te eten en ermee terug te gaan naar de winkel. Dan krijgen ze het aankoopbedrag terug.

De E. coli-bacterie, ook wel 'poepbacterie' genoemd, komt van nature voor in het darmstelsel. Er zijn echter ook een paar varianten die een voedselinfectie kunnen veroorzaken, zegt het Voedingscentrum. Als je die binnenkrijgt, kun je klachten krijgen als misselijkheid, braken en diarree.