Zeker 15 doden en tientallen gewonden bij landverschuiving Colombia

Bij een landverschuiving in Colombia zijn zeker 15 doden gevallen en 35 mensen gewond geraakt. Er worden nog vier mensen vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst van het land. Naar hen wordt nog altijd gezocht.

De aardverschuiving was in de buurt van de stad Dosquebradas, enkele honderden kilometers ten westen van de hoofdstad Bogota. Het heeft in dat gebied de laatste periode veel geregend, waardoor de rivier Otun is overstroomd. Tussen Dosquebradas en de stad Pereira zijn mensen die in de buurt van de rivier wonen geëvacueerd.

Regenval

Colombia is vaker getroffen door landverschuivingen na hevige regenval. Daarbij spelen ook het bergachtige landschap en de vaak gebrekkige constructies van huizen een rol.

In 2017 was er een grote landverschuiving in de zuidelijke stad Mocoa. Daarbij vielen toen enkele honderden doden. Veel mensen werden in hun slaap overvallen door een stroom van water, modder en gesteente.