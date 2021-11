Zeker elf doden door aardverschuiving in Colombia

Bij een aardverschuiving in het zuidwesten van Colombia zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Tien mensen raakten gewond en tussen de vijftien en twintig mensen worden nog vermist, zegt de rampenbestrijdingsdienst van het land.

De aardverschuiving ontstond na een periode van zware regenval. Twee gebouwen in de afgelegen gemeente Mallama stortten in door het natuurgeweld.

Er was een grote reddingsoperatie opgezet met onder meer speurhonden, maar uit vrees voor meer aardverschuivingen is die stilgelegd. Naar verwachting wordt er later vandaag verder gezocht naar overlevenden en slachtoffers.