Politie voert cao-acties op: zo min mogelijk geldboetes

De politievakbonden voeren de acties op voor een betere cao. De bonden roepen hun leden op om vanaf morgenochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen.

De vakbonden zeggen dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Dus geen bon voor iets te snel rijden, maar wel voor buitensporig hard rijden. "Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest", aldus de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

De 'bonnenactie', het omlaag schroeven van de handhaving, noemt de ACP "een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje, maar geen vrijbrief voor het maken van overtredingen".

Teleurstellend overleg

De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet komt aan hun cao-eisen. Afgelopen vrijdag verliep het overleg van de vakbonden met een kabinetsdelegatie teleurstellend, omdat toezeggingen over de lonen, de veiligheid en de capaciteit bij de korpsen uitbleef. De bonden zeiden daarom te zinnen op hardere acties.

Afgelopen zondag demonstreerde de politie ook al. In Rotterdam werd tijdens een coronademonstratie het werk vier uur lang neergelegd en liep de politie zelf door de stad.