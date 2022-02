Zondag actie politievakbonden tijdens coronademonstratie in Rotterdam

De politiebonden voeren zondag actie in Rotterdam als er in de stad een demonstratie is tegen de coronamaatregelen. "Vier uur lang zal er rond deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken", zeggen de bonden ACP, NPB, ANPV en Equipe.

Met de actie uiten ze hun onvrede over de opstelling van het kabinet in het overleg over een nieuwe cao. Vandaag was er nieuw overleg, maar volgens de bonden wilde de kabinetsdelegatie geen concrete toezeggingen doen. Belangrijkste thema's zijn inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

De bonden willen vanaf nu harder actie gaan voeren. Sinds eind december waren er kleinere acties voor een nieuwe cao.

Zondag worden politiemensen bijeengeroepen voor een werkonderbreking en een vakbondsbijeenkomst in Rotterdam tijdens de coronademonstratie.. De vakbondsvoorzitters zullen dan een eigen mars lopen, met in hun kielzog vier ME-bussen en leden van de Mobiele Eenheid.