Politie heeft 52 verdachten in beeld na rellen NEC-Vitesse in oktober

De politie heeft 52 mensen in beeld die betrokken waren bij de supportersrellen rond de wedstrijd tussen NEC en Vitesse. Op 17 oktober braken er zware ongeregeldheden uit rond stadion De Goffert na de Gelderse derby, die Vitesse met 1-0 won.

Twintig relschoppers werden op de dag zelf al aangehouden. De 32 andere werden later geïdentificeerd na het bestuderen van videobeelden en nadat er beelden waren getoond op de website van de politie en via het opsporingsprogramma Bureau Gelderland. Dat leidde in totaal tot 25 tips.

Alle 52 verdachten zijn inmiddels door de politie verhoord. Een klein deel heeft zich al voor de rechter moeten verantwoorden. Het andere deel is nu in afwachting van vervolgstappen van het OM. Drie supporters die ook bij de rellen betrokken waren, heeft de politie nog niet gevonden.

Testcase

Op zondag 27 februari treffen de beide teams elkaar weer, nog zonder uitpubliek. Als de fans zich in de weken en dagen voorafgaand aan deze wedstrijd gedragen, is uitpubliek in de toekomst weer welkom. Gaat het opnieuw mis, dan zullen er de komende jaren geen derby's met uitpubliek plaatsvinden.

Rellen voorkomen

De test is onderdeel van het plan van de Nijmeegse club om het gedrag van supporters gunstig te beïnvloeden. "99,3 procent van de aanwezige mensen heeft zich toen prima gedragen, maar die kleine groep heeft het verpest voor de anderen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC tegen Omroep Gelderland.