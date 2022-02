Benedictus erkent fouten kerk bij aanpak misbruik, maar zwijgt over zichzelf

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede:

Een emeritus paus die zich per brief verdedigt tegen beschuldigingen van een team advocaten. Alleen dit al laat zien hoe enorm de cultuur binnen en buiten de Kerk veranderd is in de afgelopen decennia.

In de tijd dat Joseph Ratzinger, de eigenlijk naam van Benedictus XVI, aartsbisschop van München en Freising was, was het onderwerp seksueel misbruik door priesters een groot taboe. Er heerste in die jaren (eind jaren 70, begin jaren 80) een cultuur van zwijgen en toedekken. Van het heen en weer schuiven met misbruikende priesters tussen en binnen bisdommen. In de eerste plaats om de reputatie van de Kerk te beschermen. Slachtoffers werden niet gehoord.

Het is ironisch dat de eerste paus die daadwerkelijk begon met de aanpak van seksueel misbruik en een einde maakte aan die doofpotcultuur, zich nu zelf moet verantwoorden voor zijn handelen als aartsbisschop. Of beter, voor zijn mogelijk niet-handelen, ook al zwijgt hij daarover in deze brief. Maar dat hij zich in het openbaar wil verantwoorden, is wel degelijk een stap voorwaarts.