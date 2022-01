Voormalige paus deed niets tegen misbruik toen hij bisschop in München was

De voormalige paus Benedictus XVI heeft toen hij nog bisschop van München was (1977-1982) verzuimd op te treden tegen vier geestelijken die zich in zijn bisdom schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik. Dat zegt een Duits advocatenkantoor dat in opdracht van het bisdom München en Freising onderzoek deed naar misbruik in de hele naoorlogse periode.

In het eindverslag worden 235 vermoedelijke daders aangewezen, waarvan de meesten binnen de kerk actief konden blijven. De advocaten stuitten op 497 slachtoffers van misbruik, bijna allemaal mannen. Volgens de onderzoekers zijn vermoedelijk veel andere gevallen niet geregistreerd.

Wat Benedictus XVI betreft - die als bisschop Joseph Ratzinger heette - zeggen de onderzoekers dat hij in vier gevallen niets heeft gedaan. "In vier gevallen zijn we het erover eens dat hij nagelaten heeft om in te grijpen."

Benedictus zegt dat hij niet van deze gevallen op de hoogte is gebracht, maar de onderzoekers vinden dat niet geloofwaardig. Van een belangstelling voor misbruikzaken is bij hem "niet gebleken", schrijven ze.