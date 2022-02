EU verrekent boete voor Polen om bruinkoolmijn door korten op subsidies

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Dit conflict is niet het enige dat speelt tussen Polen en de EU. De regering in Polen negeert ook andere uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Zo zijn er grote zorgen over de rechtsstaat in Polen. Brussel weigert daarom al maanden om plannen van Polen goed te keuren om uit de coronacrisis te komen. Dat gaat om 36 miljard euro dat het land niet krijgt uit het coronaherstelfonds.

Polen moet van het hof ook 1 miljoen euro boete per dag betalen omdat Warschau de omstreden tuchtkamer niet wil sluiten. Die tuchtkamer kan rechters straffen. En daarmee is de rechterlijk macht niet langer onafhankelijk, zegt het hof. Ook deze boete weigert Polen te betalen. De commissie heeft Polen nu 45 dagen de tijd gegeven om te betalen.

Volgende week komt een belangrijke uitspraak van het hof over het korten van EU-subsidies bij lidstaten. Het hof besluit dan of de Europese Commissie subsidies mag inhouden als een land zijn rechtsstaat niet op orde heeft. Een van de landen waar dit waarschijnlijk gaat spelen is opnieuw Polen. Dan gaat het echt om heel veel geld dat op het spel komt te staan.

Want die 15 miljoen die de EC nu inhoudt, klinkt misschien als veel. Maar het is een schijntje als je kijkt naar het totaal waar Polen recht op heeft vanuit Brussel. Dat gaat om meer dan honderd miljard. Dat de commissie nu deze uitzonderlijke stap zet om de boete alvast in te houden, is vooral een duidelijke waarschuwing: tot hier en niet verder."