Geen akkoord tussen Polen en Tsjechië over omstreden bruinkoolmijn

Het lukt Polen en Tsjechië niet om hun conflict over de omstreden Turów-kolenmijn bij te leggen. De twee landen onderhandelen al maanden over de toekomst van de Poolse bruinkoolmijn. Tsjechië ervaart er luchtvervuiling en bodemverontreiniging van en wil dat de mijn sluit. De Tsjechen vinden daarbij de Europese Commissie aan hun zijde.

Volgens de Tsjechische minister van Milieu kunnen de twee landen het niet eens worden over de duur van het akkoord. De Tsjechen willen een langetermijnakkoord met Polen.

De Tsjechische publieke omroep meldt dat de Poolse delegatie inmiddels naar huis is. De Poolse minister van Klimaat zei tegen de omroep dat "een heel goed aanbod" is afgeslagen.

Brussel wil sluiting mijn

In mei bepaalde het Europees Hof van Justitie dat de kolenmijn voorlopig dicht moet, zeer tegen de zin van Polen in. Dat land heeft de vergunning voor de open bruinkoolmijn juist verlengd tot 2044. Sluiting ervan is volgens de Polen onverantwoord, omdat Turów belangrijk is voor de elektriciteitsvoorziening in Polen.

Omdat het land de mijn niet heeft gesloten, moet Polen de Europese Commissie een half miljoen euro per dag betalen, tot Turów alsnog wordt gesloten. Polen heeft al gezegd dat niet van plan te zijn.