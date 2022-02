Jaarlijks 98 miljoen kilo plastic, karton en papier thuis door vele pakketjes en post

Nederlanders krijgen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kilo aan verpakkingsmateriaal 'thuisbezorgd', samen met de producten die ze online hebben besteld. Nog eens 11 miljoen kilo papier en plastic komen door de brievenbus. Dat heeft milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux voor het eerst berekend.

Het gaat om 84 miljoen kilo kartonnen dozen, 2 miljoen kilo vulmaterialen, waarvan 1,3 miljoen kilo bubbeltjesplastic en 800.000 kilo plastic verzendzakken. "Al die verzendmaterialen zijn niet alleen een ergernis voor de consument", schrijft het netwerk. "Ze belasten ook het milieu. Voor de productie ervan zijn grondstoffen nodig. Bij de productie komen milieubelastende stoffen vrij. Bovendien komen de meeste verzendmaterialen, omdat ze voor eenmalig gebruik zijn, bij het consumentenafval terecht."

Bij de brievenbuspost gaat het om 9,5 kilo papieren enveloppen en 1,5 kilo plastic verzendhoezen voor bijvoorbeeld tijdschriften. "Deze plasticstroom is niet alleen aanzienlijk, maar makkelijk te voorkomen via een ouderwetse papieren postwikkel (adresband) of adresstickers." Het Recycling Netwerk wil regelgeving, zoals een verbod op "overbodige en onwenselijke verzendverpakkingen".

Consumenten

Van alle brievenbuspost is driekwart voor Nederlandse consumenten, de rest voor zakelijke ontvangers. Bij pakketten is iets meer dan de helft voor de consumenten, de rest gaat vaak naar het buitenland of naar zakelijke ontvangers. Het rapport gaat alleen over de post en pakketten die naar Nederlandse consumenten zijn verzonden.

Recycling Netwerk Benelux bestaat uit onder meer Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace, IFAW en Stichting De Noordzee. Het netwerk raadpleegde voor het onderzoek onder meer de Post- en Pakkettenmonitor 2020 van de Autoriteit Consument & Markt en keek naar rapportages van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van Nederlandse webwinkeliers.