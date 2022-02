Politiek worstelt met sluiting kinderhartcentra, besluit mogelijk later

Politieke partijen worstelen met het besluit van het kabinet om de centra voor kinderhartchirurgie in Nederland terug te brengen van vier naar twee. De kans is groot dat partijen, waaronder D66 en CDA, het kabinet volgende week om meer onderzoek gaan vragen naar de voorgenomen concentratie. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Daarmee lijkt uitstel van een besluit over de centra bijna onvermijdelijk.

Het kabinet besloot eind vorig jaar, na een jarenlange discussie, dat de behandelingen in de vier centra die er nu zijn beter geconcentreerd kunnen worden in twee ziekenhuizen: het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Als gevolg daarvan zou de kinderhartchirurgie in de academische ziekenhuizen in Groningen en Leiden dicht moeten. Amsterdam werd eerder ook genoemd, maar daar worden geen gespecialiseerde cardiologische ingrepen bij kinderen uitgevoerd.

Dat concentratie nodig is en tot betere zorg kan leiden, vinden de politiek en de betrokkenen in de zorg al veel langer. Het gaat dan vooral om specialistische operaties. Om de kwaliteit ervan te garanderen is het concentreren van die zorg op minder plekken onvermijdelijk, is het idee. Het stellen van diagnoses, voor- en nazorg en controles kunnen volgens het kabinet wel gewoon in de huidige ziekenhuizen blijven plaatsvinden.

Maar de plannen leiden tot veel ongerustheid, onbegrip en woede bij artsen, ouders en patiënten van ziekenhuizen die mogelijk dicht moeten. Zij wijzen erop dat andere zorg juist verloren kan gaan door de voorgenomen sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie. Ook vinden ze het onduidelijk hoe het kabinet tot het concentratiebesluit is gekomen.