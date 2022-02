Terugkeer voet van Artemis voedt Grieks verlangen naar compleet Parthenon-fries 

Het is al decennialang een conflict tussen Griekenland en Groot-Brittannië: de teruggave van de Parthenon Marbles, de marmeren sculpturen van de tempel op de Akropolis. Ongeveer de helft is tentoongesteld in het Akropolismuseum, de andere helft bevindt zich in het British Museum in Londen. Griekenland voert de campagne voor hereniging van het Parthenonmarmer nu op.

Vorige maand keerde vanuit Italië een fragment terug naar Athene. Het is een voet van Artemis, de godin van de jacht, die nu tentoongesteld staat in een vitrine in de Parthenon-galerij van het Akropolismuseum, in de speciale vleugel waar de marmeren beeldhouwwerken en reliëfs van het fries te zien zijn. De voet van Artemis zal later worden ingevoegd.

"De directie van dat prachtige museum in Palermo begreep dat het fragment hier thuishoorde," zegt museumdirecteur Nikos Stampolidis. "Dit is een voorbeeld van hoe het kan." Stampolidis doelt hiermee niet alleen op teruggave van andere kleine fragmenten uit bijvoorbeeld het Louvre of een museum in Kopenhagen, maar vooral op de beeldhouwwerken in het British Museum.