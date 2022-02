Tienduizenden inwoners Madagaskar ontheemd door orkaan Batsirai

Onder meer Nosy Varika en Mananjary, plaatsen aan de oostkust van het eiland, zijn zwaar getroffen door de orkaan. De meeste gebouwen in Nosy Varika zijn verwoest en het dorp is omgeven door water. Inwoners van Mananjary zitten al sinds vrijdagavond zonder stroom.

Geen enkel huis heeft nog een dak, zegt een inwoner tegen persbureau AP. "En bijna alle huizen zijn ingestort. Het ziet eruit alsof er brand is geweest. Alles wat over is, zijn de geraamtes van de houten huizen. Zelfs betonnen muren zijn verwoest. Iedereen zegt dat dit de krachtigste cycloon is die ze ooit hebben meegemaakt."

Ook in Fianarantsoa, een stad iets meer in het binnenland van Madagaskar, is veel schade. "Ontwortelde bomen, omgevallen elektriciteitsmasten, weggewaaide daken, de stad staat compleet onder water", zegt een inwoner tegen persbureau Reuters. Volgens hem kwam de stad zonder stroom te zitten toen elektriciteitspalen door de windstoten werden omgeblazen.

Geëvacueerd

Uit voorzorg waren zo'n 22.000 inwoners van plaatsen aan de oostkust al geëvacueerd naar onder meer schoolgebouwen en kerken. Het nationale rampeninstituut van Madagaskar had gewaarschuwd dat cycloon Batsirai bijna 600.000 van de 28 miljoen inwoners van het eiland zou treffen.

Het meteorologische instituut van het eiland verwacht dat de tropische storm vanavond in het westen wegtrekt over zee.

Opnieuw noodweer

Ruim een week geleden werd Madagaskar ook al getroffen door noodweer, als gevolg van orkaan Ana. Er vielen toen zeker 70 doden in het zuidoosten van Afrika, van wie 48 op Madagaskar. Zo'n 130.000 inwoners van het eiland moesten hun huis ontvluchten om elders beschutting te zoeken.