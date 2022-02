DNB-president Knot: inflatie blijft ook nog groot deel 2023 hoog

De periode van verhoogde inflatie duurt tot volgend jaar zomer, en misschien wel langer. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank gezegd in tv-programma Buitenhof. Knot verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar de eerste renteverhoging, maar benadrukt dat het huidige ECB-beleid ook al tot hogere leenkosten leidt.

Afgelopen week maakte Knot met zijn collega's van de Europese Centrale Bank in Frankfurt een analyse van de toekomstige inflatie. Omdat beleid van de centrale bank met vertraging werkt, kijkt de ECB meer naar de inflatieverwachting in de toekomst dan naar de hoge inflatiecijfers nu.

"Ik denk nu, op basis van deze analyse, dat de inflatie voor het grootste deel van dit jaar in de eurozone boven de 4 procent zal blijven", zegt Knot. Omdat het Nederlandse inflatiecijfer momenteel hoger is dan in de rest van de eurozone, zou dat "zonder meer" ook voor Nederland kunnen gelden.

De hogere inflatie van dit jaar zal ook overlopen naar volgend jaar, verwacht Knot. "Wij denken nu dat al met al die verhoogde inflatie zeker twee jaar in totaal, gemeten vanaf vorig jaar zomer, zal duren. Zo niet langer."

Rente omhoog

In een periode van hoge inflatie wordt naar de centrale bank gekeken om de rente te verhogen. Dit heeft een afkoelend effect op de economie, waardoor prijzen minder snel stijgen.

Maar eerst moet het opkoopprogramma van de ECB verder worden afgebouwd, vindt Knot. "Voor je met je voet op het rempedaal trapt, zul je eerst je voet van het gaspedaal moeten afhalen." Dat rempedaal is de rente verhogen, legt Knot uit. Met het gaspedaal doelt hij op het aankoopprogramma van obligaties.

"Wij hebben momenteel nog onze voet op het gaspedaal", zegt Knot over dat opkoopprogramma. Nog altijd koopt de ECB maandelijks voor tientallen miljarden aan staats- en bedrijfsleningen op. "Dat moeten we nu zo snel mogelijk beëindigen. Dat is alleen maar olie op het vuur."

De president van DNB wijst erop dat dit afschalen van de obligatie-aankopen al een hogere rente op de kapitaalmarkt en daarmee hogere leenkosten tot gevolg zal hebben. Het leidt volgens Knot rechtstreeks tot een verhoging van de hypotheekrente en van de rente die de bank vraagt aan ondernemers.

De verwachting dat de ECB in het vierde kwartaal van dit jaar de rente zal verhogen noemt Knot "een inschatting die voortdurend aan verandering onderhevig is."