Queen Elizabeth wil dat Camilla koningin wordt als Charles haar opvolgt

Wanneer de Britse prins Charles koning wordt, moet zijn vrouw Camilla de titel koningin krijgen. Dat heeft koningin Elizabeth besloten. Eerder werd gesuggereerd dat de hertogin van Cornwall, zoals Camilla heet, de titel prinses zou krijgen wanneer haar echtgenoot de troon bestijgt.

In een brief die ze schreef ter gelegenheid van haar platina jubileum als koningin zei Elizabeth dat het haar "oprechte wens" is dat Camilla de titel krijgt. Morgen is het zeventig jaar geleden dat Elizabeths vader koning George overleed en zij hem opvolgde.

Een woordvoerder van de prins en zijn vrouw zegt dat ze zich "geraakt en vereerd" voelen, meldt de BBC. Normaal gesproken zou Camilla al de titel koningin krijgen wanneer Charles koning wordt, maar volgens de Britse omroep zou daar vanuit het publiek mogelijk geen draagvlak voor zijn. Daarom werd gesuggereerd dat zij die titel niet zou krijgen.