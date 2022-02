Geen oogst maar lijken op de akkers; oorlog leidt tot honger in Ethiopië  

In Tigray komt amper hulp aan en hebben hulporganisaties moeite om voedsel dat nog in de regio is uit te delen, onder meer door een gebrek aan brandstof. Sinds half december is er geen enkel transport over de weg in Tigray aangekomen. De hulpkonvooien krijgen vrijwel nooit toestemming van de Ethiopische regering om te gaan rijden. Als ze wél op weg mogen, worden ze belemmerd door gevechten; geen enkele route is nog veilig.

De Verenigde Naties spreken van een de facto blokkade van hulp. Ondertussen is er weinig bekend over wat er gebeurt in Tigray, ook omdat journalisten daar niet mogen gaan kijken. Ook wij konden om die reden niet naar die regio.