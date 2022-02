Ook de game-industrie kan niet om het 'Netflixmodel' heen

Betaal je straks nog tientallen euro's voor één game? Als het aan Microsoft ligt niet. Het bedrijf zet met de aangekondigde mega-overname van game-uitgever Activision Blizzard nadrukkelijk in op Game Pass. Het abonnement dat los betalen voor games overbodig moet maken. Een terechte strategie, denken verschillende Nederlandse game-ontwikkelaars, maar er zijn ook zorgen.

Dankzij de overname kan Microsoft aan zijn bibliotheek straks populaire titels als Call of Duty en World of Warcraft toevoegen. Het bedrijf kocht daarnaast al eerder ZeniMax Media, de uitgever van games als Elder Scrolls en Doom. Ofwel: het probeert via miljardenovernames een catalogus samen te stellen waar je als gamer niet omheen kunt. Grote concurrent Sony zit ook niet stil, het kocht deze week Bungie, de ontwikkelaar van Destiny, voor omgerekend 3,2 miljard euro.

En aangezien steeds meer entertainment - denk aan muziek en films - beschikbaar is via een vast bedrag per maand is het begrijpelijk dat de gamesector hier ook mee bezig is. Maar dat is niet zonder risico: het kan zorgen voor een versnippering van het aanbod, zoals heel duidelijk te zien is in streamingwereld. Wie álles wil zien, zit zo vast aan vier of vijf abonnementen.

Game-abonnementen zijn nu goed voor zo'n 4 procent van de totale markt: