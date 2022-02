Tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte steekpartij De Pijp

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige Mustapha S. Die wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar mei in de Amsterdamse buurt De Pijp vijf toevallige voorbijgangers heeft neergestoken. Een 64-jarige man kwam daarbij om het leven. Het OM en deskundigen achten tbs met dwangverpleging nodig om de samenleving tegen de man te beschermen.

S. had grote psychische problemen. Hij had last van wanen en heeft verklaard dat stemmen hem opdrachten gaven. Hij gebruikte daar medicijnen tegen. Op de dag van de steekpartij ging het slecht met hem en was hij zijn pillen kwijt.

Naar eigen zeggen heeft hij twee zelfmoordpogingen gedaan voordat hij met twee messen op pad ging. Rond 23.00 uur sloeg hij in ruim een kwartier tijd zes keer toe.

Uit verklaringen van slachtoffers en getuigen is gebleken dat hij onverhoeds toesloeg en zijn slachtoffers meerdere malen stak. Ook pakte hij hen vast. De politie rukte massaal uit en pakte S. kort na het geweld op.

Psychose

S. beweert dat hij zich niets van het gebeurde herinnert, maar het OM trekt dat in twijfel en wijst op tegenstrijdigheden in zijn uitspraken daarover. Er zijn beelden van de steekpartij en getuigen en slachtoffers hebben hem herkend.

S. wordt door het OM moord en meervoudige poging tot moord ten laste gelegd. Er was sprake van voorbedachte raad, zegt de aanklager. Uit psychiatrisch onderzoek is naar voren gekomen dat S. ontoerekeningsvatbaar was, omdat hij een psychose had toen hij toesloeg.