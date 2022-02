Spotify-topman: zonder Rogan waren we niet zo groot geweest

In een vijftien minuten durende toespraak heeft Spotify-topman Daniel Ek gisteren de keuze voor de omstreden podcast-ster Joe Rogan verdedigd tegenover zijn medewerkers. Het was een interne bijeenkomst, maar The Verge wist de hand te leggen op een geluidsopname van de toespraak.

Het audioplatform ligt onder vuur omdat Joe Rogan in zijn podcast, The Joe Rogan Experience, tot twee keer toe wetenschappers aan het woord heeft gelaten die misleidende uitspraken hebben gedaan over corona.

Doorgeefluik of uitgever

Velen houden Spotify verantwoordelijk voor de misleiding omdat het bedrijf sinds 2020 een exclusieve deal met Rogan heeft, met naar verluidt een waarde van zo'n 100 miljoen dollar. De podcast wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de strategie van Spotify om nog veel groter te worden op die markt.

Ek zei tegen zijn medewerkers dat Spotify in zijn ogen niet de uitgever is van Joe Rogan. "Een uitgever heeft redactionele controle. Dan kan er actie worden ondernomen voordat een aflevering is gepubliceerd. Het is belangrijk om te benadrukken dat wij die controle over Rogans content niet hebben."

"We krijgen zijn afleveringen als hij die online zet", zei Ek. "Dan kijken we ernaar en als ze onze regels overtreden nemen we gepaste maatregelen." De topman zei ook dat een aantal afleveringen van Rogans podcast niet op Spotify te vinden zijn "omdat ze onze regels overtreden". Ook benadrukte hij dat zijn bedrijf al meer dan 20.000 podcast-afleveringen over corona heeft verwijderd.

Grootste podcaster ter wereld

Ek wees er ook op hoe groot Rogan is. De podcast staat momenteel op nummer één in 93 markten waar Spotify actief is. "Het is dus onmogelijk om de schaal en zijn bereik te negeren. Of simpeler gesteld: hij is verreweg de grootste podcaster in de wereld."

Volgens Ek waren deals als die met Rogan nodig om Spotify in de podcastmarkt te laten groeien. "Om eerlijk te zijn, als we deze keuzes niet hadden gemaakt, dan was ons bedrijf niet zo groot geweest."

Vorige week verwijderden artiesten Neil Young en Joni Mitchell hun muziek van Spotify. Eerder hadden 270 artsen en andere wetenschappers al Spotify opgeroepen om gedragsregels openbaar te maken. Dit gebeurde zondagavond. Ook zei Ek toen dat podcasts over corona voortaan een waarschuwing mee zouden krijgen.