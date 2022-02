400 meter lang containerschip vastgelopen voor Duitse kust

Een containerschip is vastgelopen op enkele kilometers van het Duitse Waddeneiland Wangerooge. Het schip Mumbai Maersk, dat vaart onder Deense vlag, was gisteravond onderweg van de haven van Rotterdam naar de Noordwest-Duitse stad Bremerhaven toen het vastliep.

Onder de dertig opvarenden zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Ook lekt er niets uit het schip, zeggen zowel de Duitse autoriteiten als containerrederij Maersk.

Te laag water

Vanochtend is met sleepboten geprobeerd om het schip in dieper water te trekken, maar dat is niet gelukt. Een reddingseenheid probeert rond middernacht met nog meer sleepboten het vaartuig vlot te trekken, zegt een woordvoerder van de Duitse kustautoriteiten tegen persbureau Reuters.

"Ze hebben besloten om het vanmiddag niet te proberen omdat het water dan te laag staat", zegt de woordvoerder. "Ze gaan nu wachten tot het vloed wordt."

De Mumbai Maersk is een van de grootste containerschepen ter wereld. Het is vierhonderd meter lang en kan ruim 18.000 containers vervoeren.