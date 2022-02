Rotterdam volgt met verbod op 'dark stores' flitsbezorging

Ook in Rotterdam zijn nieuwe 'darkstores' voor flitsbezorging voorlopig niet meer toegestaan. Sinds hun komst in de stad halverwege vorig jaar klagen buurtbewoners over geblokkeerde stoepen, verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Vorige week kondigde Amsterdam al een verbod aan op de komst van nieuwe darkstores.

Omdat flitsbezorgdiensten beloven boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen, liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij klanten, vaak midden in winkelstraten en woonwijken. De ramen van die centra zijn vaak afgeplakt.

De Rotterdamse gemeenteraad stemde vandaag in met het besluit om komend jaar te bekijken of en onder welke voorwaarden er nieuwe distributiecentra komen. "Met flitsbezorging op zich is niets mis, maar hoe het nu in de praktijk gaat is bloedirritant", zegt wethouder Roos Vermeij.

"Met dit besluit stellen we orde op zaken en kunnen we de komst van nieuwe darkstores beter reguleren. We gunnen de flitsbezorgers hun onderneming, en hun klanten een snel bezorgde boodschap. Maar we gunnen Rotterdammers vooral fijne winkelstraten zonder overlast."

De gemeente heeft nu niet genoeg mogelijkheden om flitsbezorging vanuit darkstores te reguleren. Ze vallen tussen supermarkten en gewone winkels in. Ook andere gemeenten, waaronder Den Haag, zeggen te werken aan regelgeving voor de darkstores.

Opmars

Volgens marktonderzoekbureau GfK is flitsbezorging nog heel klein, maar groeit het snel: vooral in de grote steden in het westen van het land. Ruim 1 procent van alle Nederlanders maakt gebruik van die diensten en ruim 4 procent van de jongeren tussen 18 en 34 jaar, bleek in augustus.

Platformexpert Martijn Arends begrijpt wel waarom het aantal bezorgdiensten snel groeit. "Gemak en snelheid, tegen een lage prijs. Soms gaat het zelfs om mensen die zelf boven een supermarkt wonen, maar die via zo'n dienst bestellen. Rationeel is het discutabel, maar blijkbaar vinden we het zo makkelijk dat we het toch maar gewoon doen."