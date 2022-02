Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek tegen Tata Steel

Het Openbaar Ministerie begint met een strafrechtelijk onderzoek naar staalproducent Tata Steel IJmuiden en restproductverwerkers Harsco Metals Holland. Het wil onderzoeken of de bedrijven opzettelijk gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater hebben gebracht of. Het OM onderzoekt onder meer de rol van de leidinggevenden binnen de bedrijven.

Honderden omwonenden deden vorig jaar aangifte tegen Tata Steel. Het bedrijf zegt mee te werken aan het onderzoek en "ziet de resultaten met vertrouwen tegemoet". Ook zegt Tata Steel zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Wie is deze staalreus en waarom is Tata Steel vaak in het nieuws?