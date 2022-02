Ook Amnesty beschuldigt Israël van apartheid, Israël reageert fel

Maar volgens Amnesty International trekt Israël in alle gebieden die het controleert Joodse Israëliërs voor en benadeelt het Palestijnen. Dat gebeurt volgens Amnesty zowel in Israël zelf als in de bezette Palestijnse gebieden.

"Of ze nu in Gaza, in Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever of in Israël zelf wonen, Palestijnen worden behandeld als een inferieure raciale groep", zegt Amnesty-directeur Agnès Callamard. Volgens haar heeft de internationale gemeenschap de plicht om in actie te komen.

Westelijke Jordaanoever en Gazastrook

Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wonen in totaal zo'n 5 miljoen Palestijnen. Velen van hen zien die gebieden als de basis voor hun toekomstige staat, al raakt het perspectief daarop steeds verder uit zicht. Israël veroverde de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967.

Op de Westelijke Jordaanoever wonen inmiddels ruim 600.000 Joodse kolonisten in nederzettingen die volgens internationaal recht illegaal zijn. Uit de Gazastrook trok Israël zich in 2005 terug, maar het land controleert samen met buurland Egypte nog steeds de grenzen.

Daarnaast wonen in Israël zo'n 2 miljoen burgers met een Palestijnse achtergrond, die ook wel Arabische Israëliërs worden genoemd. Zij beschikken over burgerrechten, maar hebben vaak te maken met discriminatie. Ook geldt Arabisch sinds enkele jaren niet meer als een officiële landstaal, in tegenstelling tot het Hebreeuws. Israël telt zo'n 7 miljoen Joodse burgers.