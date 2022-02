Zwangere journalist die hulp zocht van Taliban mag toch Nieuw-Zeeland in

De zwangere Nieuw-Zeelandse journalist Charlotte Bellis die haar toevlucht zocht in Afghanistan in afwachting van haar aanvraag om Nieuw-Zeeland binnen te komen, heeft toestemming gekregen om terug naar huis te keren.

Bellis is een freelance journalist, die onder meer correspondent voor Al Jazeera was. Zij wilde vanuit Qatar terugkeren naar haar thuisland, maar ze kreeg geen toestemming. Bellis zocht de media op en haar geval wakkerde de discussie over de strenge inreisregels voor Nieuw-Zeeland verder aan.

Bellis werkte in Qatar. In dat land is het echter strafbaar om ongehuwd zwanger te zijn. Ze ging vervolgens naar België, waar haar partner vandaan komt, maar daar kon ze op een toeristenvisum niet lang genoeg blijven. Omdat zij wel een verblijfsvergunning had voor Afghanistan, nam ze contact op met de Taliban, die haar garandeerden dat haar niets zou overkomen.

De journalist laat weten begin maart terug te keren naar haar thuisland. Ze zegt dat zij en haar partner blij zijn om in Nieuw-Zeeland te kunnen zijn voor de bevalling "en te worden omringd door familie en vrienden tijdens zo'n speciaal moment".

Blijft strijden

Hoewel ze nu dus het land toch in mag, heeft ze de toestemming niet gekregen omdat ze zwanger is, maar vanwege het risico dat ze zou lopen in Afghanistan.

Bellis laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat haar zwangerschap geen reden genoeg is voor terugkeer. Ze zegt ervoor te blijven strijden dat de overheid "een betere manier vindt om de grensbewaking te regelen".