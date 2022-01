GGD kan testaanvraag toch aan, commerciële teststraten verbaasd

'Doorverwijzingsmechanisme defect'

Uit interne mails in handen van de NOS blijkt dat de Stichting Open Nederland de daarbij aangesloten testbedrijven een behoorlijk rooskleurig beeld over de verwachte testvraag heeft voorgeschoteld. Zo staat in een mail die de stichting zaterdagavond 22 januari stuurde dat de testbedrijven "minimaal 30.000" tests per dag konden afnemen en "waarschijnlijk meer en oplopend".

Maar toen de testlocaties er vorige week eenmaal stonden en er weinig afspraken kwamen, kwam er vrijdag 28 januari een nieuwe e-mail. "We hebben gemerkt dat de instroom van afspraken tot nu toe lager is gebleken dan was ingeschat", staat er. Volgens de stichting ligt dat aan de "fluctuerende testvraag" en doordat het "doorverwijzingsmechanisme" nog niet werkt.