Commerciële teststraten dicht uit ergernis over te weinig doorverwijzingen GGD

Verschillende commerciële teststraten die de GGD helpen met testen van mensen met klachten, houden de deuren vandaag gesloten. Ze zijn boos over het lage aantal mensen dat sinds woensdag naar ze wordt doorgestuurd.

Sacha Goossens, eigenaar van de Alegria Health-teststraten, zegt dat er te weinig personen worden doorverwezen door de GGD om de testlocaties draaiende te houden. Volgens haar was de afspraak dat als personen niet binnen 12 uur terecht kunnen bij een GGD-locatie, ze worden doorverwezen naar een commerciële tester in de regio.

"Dat gebeurt nu niet en dus blijven we dicht totdat ze hun afspraak zijn nagekomen", aldus Goossens. Mensen zouden nu pas bij 24 uur wachttijd worden doorwezen. Goossens heeft vijf teststraten met 50 personeelsleden waar dagelijks zo'n 5000 tests kunnen worden uitgevoerd.

Volgens een andere eigenaar, die anoniem wil blijven, heeft hij nu zo'n dertig mensen rondlopen die niets staan te doen. "Bij ons al vanaf gisteren. Maar er zijn concurrenten die al vanaf woensdag mensen paraat hebben staan." Hij zegt deze mensen al voor de komende vier dagen te hebben ingehuurd, en niet naar huis kan sturen.

Ict-problemen

Bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Stichting Open Nederland, de organisatie achter de commerciële testers, bevestigt dat er problemen zijn. "We werken er doorlopend aan, maar ik kan nog niet zeggen wanneer het opgelost is. Ik heb er begrip voor dat testaanbieders in de tussentijd niet opengaan."

Een woordvoerder van GGD GHOR Nederland erkent dat het doorverwijzen van mensen naar commerciële teststraten niet goed gaat, maar hij wijt dit aan ict-problemen. "Er moeten aanpassingen in de systemen worden gedaan, daar zijn we woensdag mee begonnen, maar het loopt nog niet zoals het moet. Er wordt nu met man en macht aan gewerkt, maar wanneer het is opgelost kan ik nog niet zeggen."

Bovengrens capaciteit GGD

De GGD's hebben afgelopen weekend een overeenkomst gesloten met Stichting Open Nederland om te helpen bij het testen. Bij de GGD worden nu al een aantal dagen 150.000 mensen per dag getest, waarmee de bovengrens is bereikt. Mensen die een afspraak willen maken moeten soms dagen wachten voordat ze ergens terecht kunnen, of ze krijgen te horen dat er überhaupt geen plek is in hun regio.

Via Stichting Open Nederland hebben ongeveer tien commerciële testbedrijven zich gemeld om de GGD's te helpen. Het zou gaan om 50 locaties met een dagelijkse capaciteit van 50.000 tests. Per test krijgen zij ongeveer 13 euro van de overheid.

Hoe het kan dat er zo weinig mensen worden doorverwezen is voor Eringa niet helder. "Er zijn technische problemen. De verwachting was dat de stroom vlot op gang zou komen, maar er stokt iets." Vandaag vindt er overleg plaats tussen de verschillende partijen in de hoop tot een oplossing te komen. "We weten dat de testers boos zijn. Maar het is in ieders belang dat het testen op gang komt."