Rapport over lockdownfeestjes Johnson: falend leiderschap

Topambtenaar Gray deed in opdracht van Johnson zelf onderzoek naar de lockdownfeestjes in de ambtswoning en burelen van de premier in overheidsgebouwen. Het ging om onder meer afscheidsfeestjes, vrijdagmiddagborrels en kerstborrels. Bij sommige was Johnson ook zelf aanwezig. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Vandaag is niet het volledige rapport gepubliceerd. De politie doet onderzoek of Johnson of medewerkers van de regering strafbare feiten hebben gepleegd. Op verzoek van de politie zijn passages geschrapt die voor het politieonderzoek van belang zijn. Het is niet bekend wanneer het politieonderzoek klaar is en of verslag daarvan openbaar wordt gemaakt.

Om 16.30 uur spreekt Johnson in het Lagerhuis. De vraag is hoe zijn eigen partijgenoten zullen reageren. Een deel van de Conservatieven in het Lagerhuis wil dat hij opstapt. Als 15 procent van Johnsons partijgenoten het vertrouwen in hem opzegt, gaat het Lagerhuis over de vertrouwensvraag stemmen.