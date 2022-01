Boa-bond ziet handhaving coronaregels rond carnaval niet zitten

Over het al dan niet doorgaan van carnaval dit jaar is nog steeds veel onzekerheid. Voor de mensen die de coronaregels straks moeten controleren is één ding in elk geval wel duidelijk: het handhaven van de anderhalve meter afstand wordt onmogelijk.

Volgens voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP zijn er niet genoeg boa's om te handhaven. Maar zelfs als dat wel het geval was, zou het lastig zijn, want stel dat mensen straks geen afstand houden, "dan krijg je grote menigtes tegenover je en dat wil je helemaal niet. De eigen veiligheid gaat voorop."

Twee opties

Gerrits ziet twee opties: carnaval nog een jaar afblazen of carnaval laten doorgaan zonder de afstandsregel, "zodat mensen het feest kunnen vieren dat ze willen vieren".

Hij oppert ook om nog eens te kijken of er opnieuw polsbandjes kunnen worden ingezet, zoals dat eind vorige zomer gebeurde in diverse steden. Mensen konden hun coronatoegangsbewijs scannen en met hun polsbandje de hele avond in alle kroegen terecht.

Minister wil oplossing vinden

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft vanavond overleg met burgemeesters uit de gebieden waar carnaval wordt gevierd, over het feest dat eind februari begint.

Ook de burgemeesters vrezen dat afstand houden, groepsvorming op straat en sluitingstijd van de horeca in de carnavalsdagen moeilijk te handhaven zullen zijn. De optochten zijn al vrijwel overal afgelast, maar in kroegen zal zeker carnaval worden gevierd, is het idee.

Yesilgöz zegt voorafgaand aan het gesprek twee dingen te weten: "Er zijn maatregelen, en mensen willen graag carnaval vieren." Om die twee zaken te verenigen moet er "een model" worden gevonden, aldus de minister.

Ze bespreekt de situatie met de burgemeesters Penn-te Strake van Maastricht, Mikkers van Den Bosch en Bruls van Nijmegen.