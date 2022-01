Wateroverlast in Noord-Duitsland, deel Hamburg onder water

Op de Noordzee raakte bij windkracht 10 een 190 meter lang vrachtschip in de problemen. Er moest een sleper aan te pas komen om het schip in veiligheid te brengen. Anders had hij op de kust kunnen slaan, zei een woordvoerder van de reddingsdienst in Cuxhaven.

Ook vanuit plaatsen aan de Duitse Noordzeekust wordt wateroverlast gemeld. Het water stond op het hoogtepunt zeker 1,5 meter hoger dan normaal. In de deelstaat Sleeswijk-Holstein rukte de brandweer 120 keer uit. In heel Noord-Duitsland vielen treinen en veerdiensten uit.

Code geel

Morgenvroeg gaat het opnieuw hard waaien. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgekondigd. Dat betekent dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Het begint met zware windstoten in het westen en noordwesten van het land. In de loop van de dag breiden die zich uit naar de rest van het land. In het noordwestelijk kustgebied en rondom het IJsselmeer gaat dat gepaard met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur.

Dit alles gaat gepaard met buien. In de loop van de middag nemen de windstoten geleidelijk af.