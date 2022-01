RIVM loopt nu minstens 122.000 positieve tests achter

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 39.536 nieuwe positieve tests gemeld. Het RIVM zegt erbij dat dit een minimumaantal is. Door het hoge aantal besmettingen hebben de GGD's de afgelopen twaalf dagen minstens 122.000 besmettingen te weinig gerapporteerd aan het RIVM.

De onderrapportage is in werkelijkheid nog hoger als gevolg van een technische storing. "Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen", zegt het RIVM. Gisteren was de achterstand nog 76.000 positieve tests.

Handmatig

Boosdoener lijkt de handmatige verwerking van de cijfers te zijn. Voor elke positieve test wordt handmatig een dossier aangemaakt. Pas daarna wordt een positieve test naar het RIVM gestuurd, zei de ICT-projectleider bij de GGD gisteren tegen de NOS.

Dat ging goed tot begin vorige week. Toen steeg het aantal positieve testuitslagen zo snel dat een achterstand ontstond. Er zijn niet genoeg GGD'ers om alle positieve tests met de hand klaar te maken voor verzending naar het RIVM.

De GGD weet wel hoeveel positieve tests zijn afgelegd. Daardoor is bekend hoe groot de achterstand in de verwerking bij het RIVM is.

8 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 8 overleden coronapatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 9 doden per dag, tegen 9 doden per dag een week eerder.