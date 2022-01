Nu 76.000 coronatests niet meegeteld: handmatig doorgeven speelt GGD parten

Tot nu toe maakten bron- en contactonderzoekers namelijk voor elke positieve test een dossier aan, ook nu het bron- en contactonderzoek nog maar weinig voorstelt. "Pas als dat dossier is aangemaakt, wordt de positieve test naar het RIVM gestuurd", zegt Marieke Jonker, ict-projectleider bij de GGD.

Tot nu toe lukte dat dus, maar begin vorige week steeg het aantal positieve tests dat de GGD registreerde tot boven circa 60.000; de afgelopen dagen zelfs tot 80.000. "Het zijn er in korte tijd echt heel veel meer geworden", zegt Jonker.

Drie verschillende systemen

Intussen weet de GGD dus wél hoeveel positieve tests er zijn afgenomen. Dat komt doordat de cijfers via een ingewikkelde route bij het RIVM terechtkomen, en het onderweg fout gaat, terwijl de cijfers elders bij de GGD wel aanwezig zijn.

In eerste instantie worden de positieve tests geregistreerd in CoronIT, waarin de medewerkers van de teststraten werken. Een tweede computersysteem, ESB, ontvangt de positieve tests en stuurt ze naar HPZone, waarin de bron- en contactonderzoekers werken. En vanuit HPZone - overigens het systeem waarin eerder een datalek bleek te zitten - gaan de cijfers weer naar het RIVM.

In CoronIT staan alle positieve tests wel gewoon geregistreerd, dus daaruit is af te leiden hoeveel tests er eigenlijk bij de GGD zijn geregistreerd. Zo is ook bekend wat het verschil is met wat het RIVM meldt, en dus wat is de achterstand is.

Volgens een RIVM-woordvoerder is het geen optie om die achterstand simpelweg mee te tellen bij het bekendmaken van de coronacijfers. "We maken van positieve tests ook bekend waar iemand ongeveer woont en wat iemands leeftijd is, en dat kan nu niet."